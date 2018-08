Flüchtlingsdiskussion mit Griese

Kreis Mettmann Die parlamentarische Staatssekretärin spricht über die Erfolge der SPD, auch in der Migration.

Da staunt selbst der Vorsitzende der Erkrather SPD-Fraktion Dieter Becker nicht schlecht: In knapp 90 Minuten führt Bundestagsabgeordnete Kerstin Griese den Genossen klar und deutlich die Erfolge der SPD in der Integrationspolitik vor Augen, gebündelt, geballt, auf den Punkt. „Das ist ja eine ganze Menge. Wir brauchen ganz dringend mehr Waschzettel, auf denen dies alles in Stichpunkten aufgeführt ist“, fordert Dieter Becker. „Wenn wir am Infostand stehen und den Bürgern die Erfolge unserer Partei nahe bringen wollen, lassen die sich oft einfach nicht so klar abrufen. Das muss aber so sein, um die Menschen für unsere Politik gewinnen zu können.“