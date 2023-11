Meinung Thekhaus-Diskussion verfehlt Thema

Rund zwei Stunden Diskussion, aber kaum etwas an Verbesserungen rausgehauen für die Bewohner der städtischen Unterkunft Thekhaus. So muss man die von den Grünen beantragte Sondersitzung des Sozialausschusses wohl zusammenfassen. Kurzfristige Aufgabe der Unterkunft wurde gefordert. Dabei herrscht parteiübergreifend längst Einigkeit darüber, dass das durch und durch marode und stark vernachlässigte Gebäude so bald wie möglich abgerissen wird. Ebenso parteiübergreifend ist bekannt, dass dies nicht so schnell geschehen wird, auch wenn jetzt wieder Druck in der Sache gemacht wird, weil die Grünen nach einem Ortsbesuch erschütternde Bilder von Gebäudeschäden, Dreck und mutmaßlich auch von Schimmelecken vorgelegt haben.