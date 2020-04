Wirtschaft in Erkrath : Mit zwei blauen Augen durch die Krise

Info

Unbürokratische und möglichst schnelle Hilfe kündigt die Kreissparkasse Düsseldorf für Firmen-, Gewerbe- und Geschäftskunden an, die durch die Corona-Pandemie unverschuldet finanzielle Engpässe erwarten.

Gewerbliche Kunden mit Liquiditätsbedarf finden über die Internetseite Informationen über die Unterstützung der KfW.

Das Interesse sei bereits groß, an Krediten und an Beratung. Allein in den ersten Tagen hat das Business Center weit über 200 Anträge bearbeitet, die von der Tilgungsaussetzung bis zur Erhöhung von Kreditlinien reichen.