Sechs-Millionen-Euro-Projekt in Erkrath kommt voran : Feuerwehr feiert Richtfest für ihr Gerätehaus

Ingmar Decker (Unterbrandmeister) und Marie-Luise Jüntgen (Hauptfeuerwehrfrau) sprachen beim Richtfest des Feuerwehr-Gerätehauses den Richtspruch. RP-Foto: Stephan Köhlen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Der Rohbau steht, spätestens im kommenden Frühjahr soll das neue Feuerwehrgerätehaus bezugsfertig sein. Jetzt wurde Richtfest gefeiert.

Man kann es regelrecht spüren: Die unzähligen Anwesenden, allen voran die freiwilligen Feuerwehrfrauen und -männer des Löschzuges Eins, brennen für dieses Großprojekt, für ihr neues Gebäude an der Kreuzstraße: Die Stadt Erkrath feierte jetzt das Richtfest für das neue Feuerwehr-Gerätehaus. Der Rohbau ist abgeschlossen, die Gerätehalle mit ihren riesigen Toröffnungen fertig gemauert, an dem anschließenden mehrgeschossigen Gebäude wurden bereits erste Klinkerarbeiten vorgenommen. „Es ist ein wichtiges Bauvorhaben für unserer Stadt in dieser Zeit“, erklärte Bürgermeister Christoph Schulz als Bauherrenvertreter bei seiner Ansprache und ergänzte augenzwinkernd: „Eine Art Prototyp, der beweist, dass wir auch liefern können, was wir bestellt haben.“

Ratsmitglieder, Vertreter der Verwaltung und beteiligter Unternehmen, Freunde des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr, Einsatzkräfte – sie alle sind hier und wollen gebührend das feiern, was so lange hat auf sich warten lassen. Bereits vor zweieinhalb Jahren hatte der Stadtrat den Aufstellungsbeschluss zum Neubau an der Kreuzstraße verabschiedet. Dabei wurde eins noch einmal klar betont: ein Richtfest ist auch ein Fest für die Handwerker, das die Arbeit wertschätzt, die sie geleistet haben. Und weil unzählige Fachbetriebe gemeinsam „richtig gute Arbeit“ geleistet haben, feuert Projektleiter Rudolph Berg eine Danksagung nach der anderen ab. „Normalerweise ist es mein Job, den Blick auf das Haar in der Suppe zu richten, Mängel zu erkennen und Lösungen zu erarbeiten und alles, was gut läuft, als selbstverständlich hinzunehmen, daher liegt es mir an dieser Stelle umso mehr am Herzen, Euch und Ihnen allen meinen großen Dank auszusprechen.“

Info Die Kosten belaufen sich auf sechs Millionen Euro Dem Löschzug 1 (Alt-Erkrath) gehören derzeit 44 freiwillige Feuerwehrleute an, darunter sechs Frauen. Der Bau des Gerätehauses kostet rund sechs Millionen Euro, die geplante Hauptfeuerwehrwache wird voraussichtlich mehr als fünf mal so teuer.