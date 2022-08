Erkrather werden um Achtsamkeit gebeten : Feuerwehr warnt: Trockenheit bleibt ein Problem

Erkrath Auch in Erkrath sorgen ausbleibende oder geringen Niederschlagsmengen, verbunden mit den steigenden Temperaturen, aktuell dafür, dass die Gefahr von Graslandfeuern oder Waldbränden steigt. Die Feuerwehr ist für alle Fälle gewappnet.

(hup) Auch wenn zuletzt wieder geregnet hat: Bei der aktuellen allgemeinen Trockenheit genügt schon ein Funke, um einen Flächenbrand auszulösen. Wiesen, Felder und Wälder sind gefährdet, denn zu wenig Regen, Hochsommer-Temperaturen und Wind sind gefährliche Voraussetzungen für Feuer. Auch in Erkrath sorgen ausbleibende oder geringen Niederschlagsmengen, verbunden mit den steigenden Temperaturen, aktuell dafür, dass die Gefahr von Graslandfeuern oder Waldbränden steigt. „Trockene Böden und Gräser, aber auch Laub, Nadeln und Äste können sich schnell entzünden und innerhalb kürzester Zeit zu einem Flächenbrand ausweiten“, warnt die Feuerwehr Erkrath. Mit Achtsamkeit und einem Blick für gefährliche Situationen könnten Bürger jedoch helfen, die Gefahr zu reduzieren. Etwa indem sie sich an das im Landesforstgesetz NRW festgeschriebene Rauchverbot vom 1. März bis 31. Oktober eines jeden Jahres halten. Ganzjährig verboten sei das Entzünden offener Feuer sowie das Grillen im Wald und in einem Abstand von weniger als 100 Metern zum Waldrand. Beim Grillen auf öffentlichen Plätzen und Anlagen wie Parks oder Wiesen sollte man derzeit besonders achtsam sein. Zigaretten sollten grundsätzlich nur vollständig gelöscht in Abfallbehälter entsorgt und nicht etwa brennend aus dem Auto oder auf den Boden geworfen werden. In Grünstreifen, auf Wiesen und Böschungen sowie in Papierkörben können noch glühende Zigarettenstummel fatale Brände auslösen. Kraftfahrzeuge sollten beim Ausflug in die Natur nur auf ausgewiesenen Parkflächen abgestellt werden, da durch den Betrieb erhitzte Teile, zum Katalysatoren, trockene Grasflächen entzünden können. Park- und Halteverbote sind zwingend zu beachten sowie Zufahrten zu Wäldern, Moor und Heide freizuhalten. Sie dienen im Einsatzfall als wichtige Rettungswege. Die Feuerwehr Erkrath hält im Rahmen ihrer ständigen Einsatzbereitschaft Personal und Material auch für die Vegetationsbrandbekämpfung vor und ist im Kreiskonzept Vegetationsbrandbekämpfung und Löschwasserversorgung der Feuerwehren des Kreises Mettmann eingebunden, berichtet Feuerwehr-Sprecher Markus Steinacker.