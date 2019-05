Tierischer Einsatz : Feuerwehr sammelt verirrtes Nutria ein

Die Kleintierbox gefiel Nutria „Fred“ gar nicht. Foto: Feuerwehr Erkrath

Erkrath (RP) Am Freitagmorgen wurde die Feuerwehr Erkrath zur Adalbert-Stifter-Straße in Unterfeldhaus gerufen. Dort hatte sich ein Nutria (Biberratte) wohl in der Adresse vertan und kauerte vor einer Tiefgarageneinfahrt.

