Erkrath : Feuerwehr rettet Bewohner über Leiter

Die Feuerwehr musste mit der Drehleiter anrücken. Foto: Feuerwehr

Noch während des großen Einsatzes an der Kirchstraße Während des laufenden Einsatzes wurde die Feuerwehr um 21.39 Uhr über die automatische Brandmeldeanlage zur Asylunterkunft am Steinhof in Alt-Erkrath gerufen. Vor Ort konnte aber schnell Entwarnung gegeben werden, da es sich um einen Fehlalarm handelte. Bei einem Nagelstudio-Brand an der Kirchstraße war ein Dachgeschoss-Bewohner in Not geraten. Geschäftsräume und Treppenhaus waren beim Eintreffen der Retter bereits derart stark verraucht, dass sein Fluchtweg abgeschnitten war.

(hup) Gleich dreimal musste die Feuerwehr Erkrath am Mittwochabend wegen Brandmeldungen ausrücken –zweimal war ein Fehlalarm die Ursache, einen richtig großen Einsatz gab es jedoch an der Kirchstraße in Alt-Erkrath. Dort war in einem Nagelstudio ein Feuer ausgebrochen.

Geschäftsräume und Treppenhaus waren beim Eintreffen der Retter bereits derart stark verraucht, dass dem Mieter einer Wohnung im Dachgeschoss der Fluchtweg abgeschnitten war. Die Feuerwehr erlöste ihn aber rasch aus seiner Notlage und konnte ihn über die Drehleiter unverletzt in Sicherheit bringen. Zur Verstärkung mussten Einsatzkräfte der Löschzüge Millrath und Trills nachrücken. Durch zwei Atemschutztrupps wurde über den Eingang sowie über den hinteren Zugang des Gebäudes der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Um das Gebäude vom Brandrauch zu befreien, musste eine umfangreich belüftet werden. Der Einsatz dauerte bis gegen Mitternacht, die Mieter der beiden vom Brandrauch betroffenen Wohnungen konnten die Nacht bei Nachbarn verbringen. Zur Brandursache ist noch nichts bekannt.

