Großeinsatz in Erkrath : Acht Verletzte nach Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Acht Verletzte nach Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Großeinsatz in Erkrath

An der Immermannstraße Erkrath brennt es. Foto: Patrick Schüller

Erkrath Warum der Keller eines Mehrfamilienhauses Sonntagnachmittag in Flammen aufging, wird derzeit ermittelt. Die Feuerwehr war bei dem dramatischen Kellerbrand an der Immermannstraße bis zum Abend im Einsatz.

Keinen friedlichen Sonntag erlebten die Einsatzkräfte der Feuerwehr . Mit einem Großaufgebot waren sie nachmittags auf der Immermannstraße im Einsatz. Dort war es in einem vielstöckigen Mehrfamilienhaus zu einem ausgedehnten Kellerbrand gekommen. Die Einsatzkräfte mussten acht Bewohner und vier Tiere aus dem Haus retten.

Wie die Polizei berichtet, war folgendes geschehen: Von Anwohnern wurde der Kreisleitstelle Mettmann eine Verrauchung des Treppenraumes im Wohnhaus an der Immermannstraße 3 im Quartier Sandheide gemeldet. Aufgrund des gemeldeten Lagebildes alarmierte die Leitstelle um 16.04 Uhr die hauptamtliche Wache sowie die Löschzüge Millrath und Trills. Beim Eintreffen des Einsatzleiters drang intensiver schwarzer Brandrauch aus den Kellerfenstern an der Vorder- und Rückseite des Gebäudes, der an der Vorderseite wenige Augenblicke später durchzündete und offene Flammen aus den Kellerfenstern schlugen.