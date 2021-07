Feuerwehr Erkrath : Umweltalarm: Heizöl treibt auf der Düssel

Erkrath Neun Stunden lang war die Feuerwehr Erkrath am Sonntagabend im Einsatz. Per Telefon hatte ein Spaziergänger eine Öl-Verschmutzung der Düsseldorf gemeldet.

Ölschlieren auf der Düssel und ein penetranter Kraftstoffgeruch sorgte am Sonntagabend für Alarm bei der Feuerwehr Erkrath. Nahe der Brügger Mühle fanden die Einsatzkräfte die Hinweise bestätigt. Sie legten Ölsperren im Bereich der Brügger Mühle sowie am Brockerberg in der Düssel aus. Dazu wurden sogenannte Ölschlengel eingesetzt, die Mineralölprodukte von der Wasseroberfläche aufnehmen. Zeitgleich wurde der Bachlauf auf die Herkunft der Verschmutzung untersucht. Dabei konnte die Austrittsstelle eines Heizöl-Wasser-Gemisches aus dem Regenwasserabfluss eines Betriebes im Neandertal festgestellt werden.

Auch dort legte die Feuerwehr eine Ölsperre aus. So konnte sie das Heizöl-Wasser-Gemisch unmittelbar an der Austrittsöffnung auffangen und in Auffangbehälter abpumpen. Auf dem Firmengelände des Unternehmens war ein Teil der Kanalisation durch Heizöl-Rückstände verschmutzt. Das Gebäude wird mit Gas versorgt, weshalb die Herkunft des Heizöls trotz Einsatzes einer Kanalkamera nicht nachvollzogen werden. Mit einem Kanalspülwagen wurde das Kanalsystem umfassend gespült und das Spülwasser mit den Heizölrückständen abgesaugt. Ein Rohrdichtkissen verschloss den Abfluss in die Düssel vollständig. Wieviel Öl ausgeflossen ist, kann die Feuerwehr nicht beziffern. Die Ölsperren bleiben vorerst in der Düssel, um Restmengen aus der Uferböschung in den nächsten Tagen aufnehmen zu können. Der Einsatz endete erst in der Nacht um 2 Uhr.