Finanziert vom Bundesamt : Feuerwehr hat jetzt ein neues Fahrzeug für Katastrophenschutz

Erkrath Erkrath ist eine von wenigen Kommunen in Deutschland mit diesem modernen Fahrzeug. Sein Einsatz dient dem Bevölkerungsschutz im gesamten Kreis.

(hup) Die Feuerwehr Erkrath freut sich über großen Zuwachs im Bereich Katastrophenschutz: Mit dem neuen „LF20 KatS“ wurde der Fuhrpark jetzt um ein modernes, voll ausgestattetes Löschgruppenfahrzeug erweitert, finanziert vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und der Katastrophenhilfe. Es ist sowohl beim Katastrophenschutz als auch beim Brandschutz oder kleineren, technischen Hilfeanforderungen im Einsatz und zählt zu einem von vier neuen Fahrzeugen, die an jene Feuerwehren des Kreises Mettmann verteilt werden, die sich besonders an dem ABC-Konzept (Abwehr von atomaren, biologischen und chemischen Gefahren) des Kreises beteiligen. Die Schlüsselübergabe fand am neuen Feuerwehrgerätehaus in der Kreuzstraße statt, wo der Wagen bis zur Eröffnung der Feuer- und Rettungswache am Clever Feld untergebracht sein wird. Bundestagsabgeordnete Michaela Noll überreichte gemeinsam mit Landrat Thomas Hendele den Schlüssel an Bürgermeister Christoph Schultz, der ihn an Feuerwehrchef Guido Vogt weitergab: „Wir freuen uns sehr, als eine von wenigen Kommunen in Deutschland mit diesem modernen Fahrzeug ausgestattet worden zu sein. Sein Einsatz dient dem Bevölkerungsschutz im gesamten Kreis Mettmann“, so Schultz.