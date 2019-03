Großeinsatz: Feuerwehr entsorgt Gefahrgut

Erkrath Einsatzort war der Rastplatz Stinderhof. Durch Gaffer kam es zu Stau auf der A3.

(RP) Donnerstag-Morgen gegen 6.50 Uhr wurde die Feuerwehr Erkrath mit einem Großaufgebot zu einem Gefahrguteinsatz auf den Rastplatz Stinderhof an der A3 in Fahrtrichtung Oberhausen gerufen. Ein Lkw-Fahrer hatte bei der Abfahrtskontrolle festgestellt, dass Unbekannte die Plane an seinem Laster aufgeschlitzt hatten. Dabei war ein Behälter mit einer chemischen Flüssigkeit beschädigt worden. Der Auflieger musste teilweise entladen werden, damit die Wehr zu dem beschädigten Behälter vordringen konnte.