Millrather Weg : Feuerwehr bezieht zweite Wache

In der Regenbogenschule am Millrather Weg versehen jetzt Einsatzkräfte ihren Dienst und besetzen von 7 bis 19 Uhr zwei Rettungswagen. Foto: Feuerwehr Erkrath

Die Maßnahmen zum Erhalt der Dienstfähigkeit in der Corona-Krise werden ausgeweitet.

Der Haupt- und Finanzausschuss tagt am Dienstag, 31. März, um 17 Uhr mit viel Abstand in die Stadthalle Neanderstraße.

„Mal eben“ eine zusätzliche Rettungswache einzurichten, habe gezeigt, wie gut die Truppe diese Herausforderung annehme. Die Maßnahmen, die auch für die ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr gelten, stellen eine große Belastung für das Einsatzpersonal dar. „Uns ist aber bewusst, dass zurzeit sehr viele Menschen einen mehr als hervorragenden Job machen. Wir bedanken uns bei diesen Menschen, die zum Beispiel in der Notbetreuung auch auf unsere Kinder aufpassen, die dafür sorgen, dass wir weiterhin Lebensmittel kaufen können, die uns als Pfleger im Seniorenheim noch ein Lächeln schenken, wenn wir einen Patienten dort mit dem Krankenwagen abholen, die uns aufmunternde Worte spenden, wenn wir einen Patienten in die Notaufnahme bringen, die in der Verwaltung den Erhalt unserer Leistungsfähigkeit organisieren und die in den Krisenstäben alles dafür tun, dass diese große Herausforderung am Ende gemeistert wird“, unterstreicht Vogt. Und appelliert: „Wir müssen jetzt alle zusammenhalten.“