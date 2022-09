Großbrand in Erkrath : Feuer im Gewerbebetrieb - Bevölkerung per App gewarnt

Foto: Dirk Neubauer 15 Bilder Gewerbehalle in Erkrath brennt – Warnung vor dem Brandrauch

Erkrath Ein Gewerbebetrieb auf der Hauptstraße in Erkrath brannte am Montagvormittag in voller Ausdehnung. Die Rauchentwicklung war weithin sichtbar. In Erkrath wurden die Sirenen ausgelöst und die Bevölkerung per Nina-App gewarnt.

Von Dirk Neubauer

Dichter dunkler und übelriechender Rauch stand am Montagmorgen über Erkrath Hochdahl. Im Betrieb eines Markisenherstellers an der Hauptstraße war ein Feuer ausgebrochen. Bereits auf der Anfahrt alarmierte der Einsatzleiter der Erkrather Feuerwehr weitere Kräfte. Ein Löschzug der Feuerwehr aus Hilden und eine zusätzliche Drehleiter der Feuerwehr Ratingen eilten zur Unterstützung herbei.

Zum ersten Mal seit ihrer Inbetriebnahme schlugen die neuen Warnsirenen in Erkrath an. Und auch über die Nina-Warn-App wurde die Bevölkerung vorsorglich gebeten, Fenster und Türen in ihren Häusern zu schließen und sich möglichst nicht draußen aufzuhalten. Zugleich rückte ein Messtrupp des Kreises Mettmann an, um die Schadstoffkonzentration in der Luft zu messen. Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurde ein Messteam des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz, Lanuv, angefordert. Außerdem musste ein Spezialwagen des Kreises zur Stabilisierung der Wasserversorgung anrücken.

Die Brandursache ist noch unklar. Foto: Dirk Neubauer

Vor Ort gab es den Verdacht, dass beim Verbrennen von Kunststoffen giftige Dämpfe freigesetzt wurden. Außerdem wurde das Dach der Halle an der Hauptstraße in Erkrath Hochdahl in den 1960er Jahren hergestellt. Der Einsatzleiter mochte daher nicht ausschließen, dass auch als krebserregend geltende Asbest-Fasern freigesetzt worden sein könnten. Die Feuerwehr baute deshalb einen großen Bereich auf, in dem alle Feuerwehrleute, die unmittelbar an der brennenden und stark rauchenden Halle eingesetzt worden waren, ihre Einsatzkleidung ausziehen und auf Jogginganzüge wechseln konnten.

Nach ersten, noch nicht bestätigten Erkenntnisse wurde bei dem Brand niemand unmittelbar verletzt. Auch als eine Zwischendecke der Hallendachkonstruktion für die Einsatzkräfte überraschend durchzündete, kamen alle am Brandort eingesetzten Retter mit einem Schrecken davon. Das eigentliche Feuer bekamen die Einsatzkräfte jeweils rasch unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten und die Suche nach versteckten Brandnestern, dauerte noch mehrere Stunden.

Nach Ende der Löscharbeiten wird die Kriminalpolizei den Brandort übernehmen, um die Brandursache zu ermitteln, Zur Höhe des Schadens gab es zunächst keine Angaben. Die Hauptstraße in Erkrath Hochdahl war für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Davon betroffen waren auch Buslinien der Rheinbahn.



(von)