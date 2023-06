Brand in Erkrath Rauchwolke durch Terrassenbrand

Ein Terrassenbrand beschäftigte am Mittwochabend, 14. Juni, die Feuerwehr Erkrath. Gegen 22.48 Uhr rückten der Löschzug Alt-Erkrath sowie die hauptamtliche Wache zum Brand an einem Einfamilienhaus an der Rolandstraße aus. Bereits bei der Anfahrt war die starke Rauchentwicklung zu sehen, sodass der Einsatzleiter eine Alarmstufenerhöhung durchführte, also zusätzlich den Löschzug Millrath alarmieren ließ.