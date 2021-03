Feuer in Erkrath : Brennender Kinderwagen löst Großeinsatz in einem achtgeschossigen Wohnhaus aus

Der Kinderwagen ausgebrannt, Abstellraum und Treppenhaus verraucht: Am Sonntagabend brannte es in Erkrath an der Schildsheider Straße. Foto: Feuerwehr Erkrath

Der Alarmruf klang bedrohlich: In einem achtgeschossigen Wohnhaus seien die Bewohner eingeschlossen, weil da Treppenhaus durch einen Brand komplett verraucht sei. Dies löste einen Großeinsatz aus.

(dne) Der Brandalarm am Sonntagabend, 17.06 Uhr, ließ Schlimmes vermuten: Feuer in einem achtgeschossigen Mehrfamilienhaus an der Schildsheider Straße. Der Treppenraum sei so verraucht, dass die Bewohner nicht mehr ins Freie flüchten könnten. Das alarmierte die gesamte Erkrather Feuerwehr plus ein weiteres Hubrettungsfahrzeug aus Haan. Am Ende wurde niemand verletzt und der Brand rasch gelöscht.