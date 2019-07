Anlage auf Kempener Straße brennt : Kindergarten in Erkrath steht in Flammen

Kindergarten in Erkrath steht in Flammen

Erkrath Am Samstagabend ist es zu einem Feuer im Kindergarten an der Kempener Straße gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilt, sollen Anwohner die Türen und Fenster geschlossen halten.

In Erkrath ist es in den letzten Wochen mehrmals zu Bränden in Bildungseinrichtungen gekommen. Der aktuell brennende Kindergarten liegt in der Nähe einer Schule, die Anfang Juni abgebrannt ist.