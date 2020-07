Erkrath : Ferienspaß hat was gegen Langeweile

Erkrath Halbzeit beim Ferienprogramm des TSV Hochdahl: Jede Ferienwoche steht unter einem anderen Motto. Es gibt Workshops, Spiel-, Spaß- und Sportaktionen sowie Ausflüge. Das Programm ist so beliebt, dass es eine Warteliste gibt.

Urlaub in Corona-Zeiten ist keine einfache Sache. Auch im Ausland gelten Abstands- und Hygienebestimmungen, und wer aus einem Risikogebiet zurückkehrt, muss eventuell für zwei Wochen in häusliche Quarantäne. Das alles kann man sich ersparen, wenn man zu Hause bleibt, wie es etwa der Kreis Mettmann mit seiner Plakataktion („Erkrath statt Edinburgh“) bewirbt. Für Kinder und Jugendliche ist das zuweilen hart, wo sie doch in diesem „Schuljahr“ schon auf so vieles verzichten mussten. Gut, dass es den TSV Hochdahl gibt, der allen Widrigkeiten zum Trotz wieder ein Ferienspaß-Programm auf die Beine gestellt hat.