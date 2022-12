Änderung im Ablauf So wird der Müll zwischen den Feiertagen abgeholt

Der Wertstoffhof an der Hochdahler Straße bleibt an Heiligabend, über die beiden Weihnachtsfeiertage sowie an Silvester und Neujahr geschlossen. Und auch die städtische Abfallberatung ist wegen der Schließung der Stadtverwaltung vom 24. Dezember bis einschließlich 1. Januar 2023 nicht zu erreichen. Ab Montag, 2. Januar, gelten die gewohnten Öffnungszeiten.