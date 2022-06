Diskussion : Falschparker nerven in Alt-Erkrath

Erkrath Die Bürger und Bürgerinnen sind sauer, denn Sparkassenkunden parken gerne mal auf dem Fuß- und Radweg, weil der Besucherparkplatz des Geldinstituts an der Bahnstraße dann geschlossen ist.

Eigentlich gibt es ja in unmittelbarer Nähe zwei Parkplätze (S-Bahnhof), die man benutzen könnte – aber samstags ab 14 Uhr parken Alt-Erkrather Sparkassenkunden gerne mal auf dem Fuß- und Radweg, weil der Besucherparkplatz des Geldinstituts an der Bahnstraße dann geschlossen ist. Einigen Bürgern fällt das immer wieder unangenehm auf, zumal nicht jeder der Falschparker älter und/oder gehbehindert sei. Wer muss sich kümmern? Die einen sehen die Stadt, andere die Sparkasse am Zug. Bei der Stadt ist das Problem mit den zugeparkten Wegen bekannt. Die Ordnungskräfte kontrollierten diesen Bereich bereits regelmäßig, informiert ein Stadtsprecher. Anpassungen der Parksituation seien nicht geplant, da im unmittelbaren Umfeld ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung stünden. Wer stattdessen auf dem Gehweg parke, riskiere ein Verwarngeld von 55 Euro. Auch die Sparkasse sei sich des Bürger-Ärgers bewusst, sagt Sprecher Lutz Strenger auf Anfrage. Der Kundenparkplatz stehe während der Geschäftszeiten und darüber hinaus für Kunden zur Verfügung: Um den umliegenden Einzelhandel zu unterstützen, habe man sich vor längerer Zeit mit der damaligen Werbegemeinschaft geeinigt, den Parkplatz abends bis 19 Uhr sowie samstags von 7.30 bis 14 Uhr zur Verfügung zu stellen, damit genügend Zeit für Einkäufe sei. „Früher war der Parkplatz auch am Wochenende komplett frei zugänglich. Dies hatte leider zur Folge, dass er montagmorgens von Dauerparkern belegt war und unsere Besucher dann oftmals keinen Parkplatz vorfanden. Zudem kam es immer wieder zu Beeinträchtigungen bei den umliegenden Anwohnern. Die nun aktuelle Regelung ist ein Kompromiss, der allen Seiten am gerechtesten wird“, heißt es in einer Mitteilung. Also keine Lösung in Sicht – außer eben Parken am S-Bahnhof.