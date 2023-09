Explosion in Erkrath Landwirt löst mit Traktor Weltkriegsbombe aus

Ein Landwirt hat mit seinem Traktor in Erkrath bei Düsseldorf eine britische Phosphor-Brandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst. Als der 28-Jährige bei Feldarbeiten über die Bombe fuhr, kam es zu einer kleineren Explosion samt Stichflamme, berichtete die Polizei in Mettmann am Dienstag.