Erkrath : Den Schmetterlingen auf der Spur

Erkrath Schmetterlinge sind etwas Wunderbares, im Bauch und im Garten – das erfuhren jetzt die Teilnehmer einer Exkursion im Naturschutzzentrum.

Einer, der sich mit der Bestimmung der Falterarten auskennt und ihre Lebensräume bestens erforscht hat, ist der Haaner Armin Dahl. Der studierte Zoologe hat 2005 seine Liebe zu den fliegenden Insekten entdeckt. Seitdem möchte er sein Wissen an interessierte Menschen weitervermitteln, so wie jetzt bei einem Vortrag im Naturschutzzentrum Bruchhausen.

Mehr als 20 Zuhörer zeigten sich hochinteressiert an dem, was Dahl ihnen zu erzählen hat, bestaunten Aufnahmen besonders farbenfroher und interessant gemusterter Exemplare. „Oh wie schön“, schwärmten einige der überwiegend älteren Besucher oder nicken zustimmend: Ja, genau diese Schmetterlingsarten habe man doch erst gestern zwischen den Büschen im Garten gesehen.

160.000 Falterarten weltweit sind bekannt, nur von Käfern gibt es eine noch artenreichere Insektenordnung. „In Deutschland kennt man rund 3700 Arten, davon ist bei rund 1700 von ihnen eine Population in Nordrhein-Westfalen bekannt und davon wiederum wurden genau 1118 schon mal in Hilden gesichtet“, informiert der Fachmann. Die Besucher sind erstaunt, Dahl lacht.

Tipps : So lockt man Schmetterlinge an

„Ja, man muss eben nur wissen, wo man sie findet.“ So sei eine seiner Lieblingsstellen, um etwa den blauen Eichenzipfelfalter zu beobachten, das Waldbad in Hilden. „Da lege ich mich schön auf meine Decke und schaue in die hohen Baumwipfel, dort wimmelt es nur so an Schmetterlingen.“ Und: Falter lieben Obstbäume. „Dadurch bestäuben sie genauso fleißig wie die Bienen, weiß nur keiner“, sagt Dahl, und hat noch einige Tricks auf Lager, wie sich gerade Motten gut anziehen lassen.