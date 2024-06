Europawahl 2024 in Erkrath So haben die Erkrather abgestimmt

In Erkrath fühlte sich der Landtagsabgeordnete Christian Untrieser, CDU, „einmal mehr in der richtigen Partei“. Die Christdemokraten in Erkrath gingen gestärkt aus der Europawahl in die Wahlkämpfe des nächsten Jahres. Die Parteivorsitzende der CDU Erkrath, Sarah Harden, sagte: „“Wir freuen uns, die Wahl klar gewonnen zu haben. Die Menschen haben die Ampel-Parteien deutlich abgestraft. Ihre Politik erreicht die Menschen nicht. Dass die AfD so stark ist, ist beunruhigend.“ Der CDU Kreisvorsitzende Jan Heinisch kommentierte das Wahlergebnis so: „Die CDU hat bei der Europawahl ihr Wahlergebnis verbessern können und bleibt die mit Abstand stärkste politische Kraft. Wir freuen uns, dass die CDU in Nordrhein-Westfalen über dem Bundestrend abgeschnitten hat und das Wahlergebnis der CDU im Kreis Mettmann über dem Landesdurchschnitt liegt.“