Unterfeldhaus : Eselsbach-Sanierung: Bürgerversammlung wird nachgeholt

Erkrath Die Informationsveranstaltung wurde Pandemie-bedingt verschoben. Bäume sollen – zumindest in diesem Jahr –dort aber ohnehin nicht gefällt werden, sagt die Verwaltung.

(hup) Weil Wasser und Umfeld des bei Ausflüglern beliebten Eselsbachs laut Bergisch-Rheinischem Wasserverband (BRW) ökologisch und chemisch in schlechtem Zustand sind, soll das Gewässer nun auch im Bereich Unterfeldhaus umgestaltet und damit ökologisch aufgewertet werden. Die entsprechenden Pläne hatte der BRW im Januar 2020 in Erkrath vorgestellt. Demnach soll die in den 1970er Jahren ausgebaute und streckenweise mit Ufer- und Sohlsicherung aus Steinen versehene Fließstrecke des Bachs erweitert werden, auch um die Hochwassergefahr zu bannen. Dabei werden die Ufer teils abgeflacht und Tothölzer in den neu angelegten Bach eingebaut, so dass unterschiedliche Strömungsgeschwindigkeiten entstehen können – lebenswichtig für die vielen Bachbewohner, erläuterten BRW-Vertreter im Planungsausschuss. Nur durch eine Verbesserung der Wasserqualität sei gesichert, dass im Bach auch nützliche und komplexe Lebewesen aufwachsen und leben könnten. Der Bach sei derzeit zu geradlinig, ihm fehlten Uferbewuchs und ein natürliches Gefälle. Geplant ist nun ein geschwungener Verlauf mit Störelementen, um wieder Lebensräume für diverse Tierarten zu schaffen. Doch dafür müssen Sohl- und Uferbefestigung und auch ein Teil des Baumbestands entfernt werden. Denn die Bäume stehen teilweise wie eine Allee am Bach, der aber nun verschwenkt werden soll.