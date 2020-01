Unterfeldhaus : Eselsbach wird ökologisch aufgewertet

Erkrath Aber die Politik ist sicher, dass die Pläne des Bergisch-Rheinischen Wasserverbands die Bürger auf die Palme bringen. Denn es müssen zahlreiche Bäume gefällt werden.

Keine Frage, der Eselsbach ist ein beliebter Naherholungsort und regelmäßiges Ziel vieler Spaziergänger. Aber es gibt ein Problem, meldet der Bergisch-Rheinische Wasserverband (BRW): Das Gewässer ist ökologisch und chemisch betrachtet in schlechtem Zustand.

Die dazugehörige Wasserrahmenrichtlinie gibt vor, den guten, sprich ökologisch einwandfreien Zustand heimischer Gewässer wieder herzustellen. Dazu gehört auch der Erkrather Teilbereich des Eselsbachs in Unterfeldhaus, der naturnah umgestaltet werden soll. Denn sein Wasser hat sich im Laufe der Jahre stark verändert. Derzeit hat der Bach ein Gewässerprofil mit einer Breite von zirka 3,5 Meter und einen gestreckten Verlauf mit weitgehend monoton gestalteten Ufern. An beiden Seiten werden sie von teils dichtem Baumbestand gesäumt.

Wer Der BRW sitzt in Haan. Die Kommunen sind Mitglieder des Verbands.

Wieviel In seinem 550 Quadratkilometer großen Verbandsgebiet gibt es mehr als 950 Kilometer Gewässer.

Was Der Bergisch-Rheinische Wasserverband (BRW) ist für die Reinhaltung der Gewässer zuständig. Er gehört zu den zehn großen Wasserverbänden in Nordrhein-Westfalen.

Die in den 1970er Jahren ausgebaute und streckenweise mit Ufer- und Sohlsicherung aus Steinen versehene Fließstrecke des Bachs soll erweitert werden, auch um die Hochwassergefahr zu bannen. Dabei werden die Ufer teils abgeflacht und Tothölzer in den neu angelegten Bach eingebaut, so dass unterschiedliche Strömungsgeschwindigkeiten entstehen können. Die sind lebenswichtig für die vielen Bachbewohner, erläuterten BRW-Vertreter im Planungsausschuss. Nur durch eine Verbesserung der Wasserqualität sei gesichert, dass im Bach auch nützliche und komplexe Lebewesen aufwachsen und leben könnten.