Erkrath : Es tut sich was auf dem Weidenhof-Grundstück

Es tut sich was auf dem Weidenhof-Grundstück

Zum Wochenbeginn bewegte sich mal etwas auf der Brache an der Kreuzstraße/Ecke Neanderstraße, Bagger waren angerückt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Aber der Bauantrag für das Gelände liegt derzeit noch im Fachbereich Bauaufsicht, meldet die Stadt. Status: In Bearbeitung. Auf dem Grundstück gebe es noch Restfundamente, für deren Beseitigung eine Abbruchgenehmigung vorliege.

Bereits 2017, pünktlich zur Durchfahrt der Tour de France, war die ehemalige Gaststätte Weidenhof abgerissen worden. Der Schandfleck lag ziemlich prominent an der Tour-Strecke und passte nicht in das Erkrath-Bild, das dem Publikum von auswärts vermittelt werden sollte. Seitdem ist auf dem Grundstück an der Ecke Kreuzstraße/Neanderstraße aber nichts weiter passiert.