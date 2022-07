ÖPNV in Erkrath : Nach Ausfällen: S-Bahn-Linie 8 fährt wieder – Schienenersatzverkehr zwischen Wuppertal und Düsseldorf gilt weiterhin

Erkrath Die Bahn musste kurzfristig wegen des hohen Krankenstandes unter den Mitarbeitern den Betrieb der S 8 auf der kompletten Strecke einstellen. Ab dem 25. Juli sollen sie wieder regulär fahren.

Am Wochenende war bei Bahnfahrern in Erkrath Geduld gefragt: Wegen massiven Personalmangels in den Leitstellen – dem Herzstück der S-Bahn – entfielen die Fahrten der S-Bahn-Linie 8 auf der gesamten Strecke. Zwar blieb der Schienenersatzverkehr mit Bussen erhalten, der aufgrund von Arbeiten zwischen Wuppertal-Vohwinkel und Düsseldorf bereits seit dem 24. Juni eingesetzt wird. Doch für den Rest mussten die Deutsche Bahn und ihre Kunden improvisieren. Wie das Unternehmen nun am Sonntag mitteilt, soll die Bahn ab Montag, 25. Juli, wieder regulär auf der Strecke zwischen Möchengladbach und Hagen verkehren – mit Ausnahme des seit Ende Juni wegen Bauarbeiten gesperrten Streckenabschnitts. Dennoch könne es aufgrund eines weiterhin hohen Krankenstandes auch bei den Triebfahrzeugführer noch vereinzelt zu Zugsaufällen kommen. Die Bahn bitte Fahrgäste, sich vor Fahrtantritt zu informieren. Von den Einschränkungen waren am Wochenenden neben der Linie S 8 auch die S 11, 12 sowie die S 13/19 betroffen.