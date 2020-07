Erkrath : Vize-Bürgermeisterin kündigt Rückzug an

Erkrath Sabine Lahnstein vermisst den Respekt der Parteien untereinander und gegenüber den Bürgern. Zudem hält sie die Chance einer Wiederwahl für gering.

Zum anderen ärgert sich das ehemalige SPD-Mitglied Lahnstein mittlerweile über den Ton in der Erkrather Politik. „Das will ich mir nicht mehr ehrenamtlich antun, das kostet Zeit und Nerven“, sagt sie. Es gebe kaum noch ein konstruktives Arbeiten im Stadtrat, nur noch ein Gegeneinander. Aber nicht nur die Parteien ließen es an Respekt im Umgang miteinander missen. Auch der Umgang der Politik mit den Anliegen der Bürger gefalle ihr nicht mehr, sagt Lahnstein. Sie wolle nicht Mitglied eines Stadtrats sein, der, wie sie es sieht, zunehmend den Eindruck erwecke, die Bürger nicht ernst zu nehmen.

Jüngstes Beispiel sei die Debatte um das auf Erbpacht zielende Bürgerbegehren zur Neanderhöhe. Diese Initiative sei schnell abgetan worden, ohne darüber nachzudenken, wie man den engagierten Bürgern in dieser Sache helfen könne. „Ich bin dafür, dass man Bürger in politische Entscheidungen einbindet. Wir sitzen schließlich nicht für uns im Stadtrat, sondern für die Bürger“, sagt Lahnstein, die immer mal wieder mit einer Meinung aneckte. Beispiel: Als sie sich im Stadtrat für ein Glyphosat-Verbot auf den städtischen Pachtäckern einsetzte, habe es gleich geheißen, sie sei gegen und verunglimpfe die Landwirte.

Was sie ebenfalls befremdlich findet: Als sie die Stadt in der vergangenen Session als Erkraths Karnevalsprinzessin repräsentierte, hätten einige Stimmen flugs geargwöhnt, Lahnstein wolle zur hauptamtlichen Bürgermeisterin aufsteigen und die Karnevalszeit nutzen, um in dieser Angelegenheit Werbung für sich zu machen. „Ein übles Gerücht“, sagt Sabine Lahnstein, die sich – zwei Ratssitzungen stehen noch an, dann ist Schluss – aus dem „politischen Sumpf“, wie sie es nennt, jetzt zurückzieht, um soziale Projekte unterstützen und aufzubauen.