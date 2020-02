Karneval in Erkrath : Feuer und Flamme für den Klüngelball

Erkrath Die Gäste zeigten sich vom närrischen Programm der „Letzten Hänger“ begeistert. Es hätte mehr Zuschauer verdient.

Ein Stelldichein gaben sich „De Schlafmötze“, die ihrem Namen zum Glück keine Ehre machten und stattdessen die Zuschauer Schunkeln und Mittanzen brachten. Es folgte das geniale Duo „Erwin und Willy“, bei dessen Schlagabtausch kein Auge trocken bleib: Die mal trocken, mal verträumt, mal musikalisch wie Perlen auf eine Schnur aufgefädelten Scherze ließen Lachtränen in Strömen fließen. Vom Hüftschwung bis „Hands in the air“ gab es auch eine Tanzeinlage der beiden Herren im Rentenalter. Sara Willwerth, Inhaberin der Buchhandlung Weber und eigentlich kein ausgewiesener Karnevals-Jeck, wie sie freimütig zugab, liefen die Lachtränen jedenfalls nur so die Wangen hinunter.