Vom 18. April bis 2. Mai : Erkraths Mini-Autokino startet am Samstag

Kinobetreiber Thomas Rüttgers in seinem Mettmanner Stammhaus. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Für 50 Autos ist auf dem Neanderbad-Parkplatz an der Hochdahler Straße Platz. Bis zum 2. Mai soll es dort Filmvorführungen geben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eigentlich sucht Thomas Rüttgers in Erkrath ja ein Grundstück oder eine verwaiste, geeignete Immobilie, um dort ein permanentes Kino aufzubauen. Jetzt ist er dort aber erst einmal auf der Suche nach einen Autokino-Standort fündig geworden – die einzige Möglichkeit, in der Corona-Krise für gemeinschaftliche Filmfreuden via Großleinwand zu sorgen und den Kinobetrieb aufrecht zu erhalten.

Ab kommenden Samstag, 18. April, wird es bis zum 2. Mai auf dem Parkplatz des (Corona-bedingt geschlossenen) Neanderbads an der Hochdahler Straße Vorführungen geben. Mit 18 Euro pro Auto (maximal zwei Erwachsene plus Kinder) und Vorstellung sind Kinofreunde dabei, es gibt Platz für 50 Autos (Maximalhöhe 1,85 Meter).

Info Das komplette Programm gibt es im Internet unter der Adresse www.kinomettmann.de. Dort können die Tickets direkt gebucht werden. Der Eintrittspreis von 18 Euro gilt pro Auto, alle Insassen müssen in einem Haushalt leben. Adresse Hochdahler Straße 145 in Erkrath.

Die Nachfrage ist bereits groß: Die ersten Vorstellungen am kommenden Samstag und Sonntag sind schon ausverkauft. „Die Filme, die dann gezeigt werden, wollen wir aber in der zweiten Woche noch einmal wiederholen, damit auch jene zum Zug kommen können, die jetzt keine Karten mehr bekommen haben“, verspricht Thomas Rüttgers.

Weil er sein Stammhaus, das Weltspiegel-Kino, in Mettmann hat, war Rüttgers zunächst dort auf der Suche nach einem Autokino-Standort, hatte zum Beispiel den Parkplatz neben dem Schwarzwaldhaus im Neandertal ins Auge gefasst – nahe an Mettmann und auch nicht weit von Erkrath, wo rund 20 Prozent seiner regulären Kino-Besucher zuhause sind.

Aber die Sache zerschlug sich. „Die Stadt Mettmann war zwar an einem Autokino interessiert, aber wir haben am Ende keinen Standort gefunden, der Stadt und Kreis gefiel“, erläutert Rüttgers. In der Nachbarstadt Erkrath sei es dagegen schnell und unkompliziert zu einer Lösung gekommen. So hat Rüttgers, der in Hilden eine Firma für Kinotechnik betreibt, flugs alles organisiert und zum Beispiel eine zwanzig Quadratmeter große Leinwand beschafft, auf der es am Samstag um 17 Uhr mit „Peter Hase“ losgeht, gefolgt um 20.30 Uhr von „Bohemian Rhapsodie“.

Karten für die Vorstellungen können ausschließlich online gekauft werden, eine Abendkasse wird nicht angeboten. Die Tickets werden dann am Kino-Eingang durch die geschlossene Autoscheibe gescannt. Wer Snacks haben möchte, muss sie vorab im Kino bestellen, Spontankäufe sind nicht möglich und es dürfen auch keine eigenen Speisen und Getränke mitgebracht werden.