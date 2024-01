Brauchtum Erkraths Karnevalisten laufen sich warm

Doch auch wenn es in diesem Jahr kein großes Erkrather Prinzenpaar gibt, werden die Große Erkrather KG und die „Letzten Hänger“ ihre traditionellen Großveranstaltungen durchziehen. Am 27. Januar steht der Bunte Abend auf dem Programm, am 28. Januar wird Kinderkarneval gefeiert. Vor dem Erkrather Rosenmontagszug am 3. Februar ist ab 11.11 Uhr Biwak unter der Markthalle am Bavierplatz und nach dem Umzug trifft man sich zur „After-Zoch-Party“ im Stadthallenfoyer. Am 8. Februar (Altweiber) ist Närrische Markthalle in Alt-Erkrath. Die „Letzten Hänger“ organisieren seit mehr als 30 Jahren das Biwak und den Karnevalsumzug und stellen traditionell das Prinzenpaar.