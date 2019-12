Kämmerer stellt Haushaltsplan 2020 vor : Schuldenfreiheit erst 2023 möglich

Erkrath Kämmerer Thorsten Schmitz prognostiziert für 2019 ein Defizit von 1,66 Millionen Euro.

Seit er im Amt ist, also seit sechs Jahren, weist Stadtkämmerer Thorsten Schmitz darauf hin, „dass es gesetzliche und generationengerechte Verpflichtung ist, ausgeglichene Haushalte einzubringen“. Nur so werde das Vermögen gesichert und die vielfältigen freiwilligen und verpflichtenden Aufgaben der Kommune könnten finanziert werden.

Nun sei der Erkrather Abwärtstrend zwar in vergangenen Jahren gestoppt und stabilisiert worden. „Dennoch haben wir es, bis auf den Jahresabschluss 2017, nicht geschafft, auf Dauer schwarze Zahlen zu schreiben“, so Schmitz bei der Präsentation des Haushaltsplans für 2020 in der Stadtratssitzung. Und auch dieser Haushalt eröffne nur mittelfristig die Aussicht, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Denn es klafft noch ein Loch von 1,66 Millionen Euro und die Stadt hat diverse große Bauprojekte zu stemmen, etwa die Feuerwache am Clever Feld oder den Neubau der Grundschule Sandheide.