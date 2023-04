Veranstaltung auf dem Gerberplatz Handwerker stellen ihre Arbeit vor

Für Speisen und Getränke ist an beiden Tagen gesorgt, versprechen die Veranstalter, für Kinder gibt es einen Stand mit Slush-Eis und Bastelaktionen, die das Naturschutzzentrum Bruchhausen am Samstag von 14 bis 17 Uhr und am Sonntag von 14 bis 16 auf dem Markt anbietet. Die Materialien dafür stehen ebenfalls unter dem Zeichen der Nachhaltigkeit. Es gibt auch etwas zu gewinnen, und zwar drei Gutscheine à 500 Euro, die bei Beauftragung eines Mitgliedsbetriebs des HWK (Bau-Gewerke) angerechnet werden. Die Gewinner werden ausgelost. Die Coupons, die man ausfüllen muss, um das korrekte Lösungswort einzutragen, gibt es bei allen Ausstellern. Eröffnet wird die Veranstaltung am Samstag um 11 Uhr von Axel Nölling, den Vorsitzenden des HWK, gemeinsam mit Schirmherren aus der Politik und der Handwerkskammer Düsseldorf.