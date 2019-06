Nach der Europawahl : Grüne leiten Bürgerwünsche für Europa nach Brüssel

Die konkreten Anregungen der Erkrather wurden nun an die Europaabgeordneten von Bündnis 90/Die Grünen – Sven Giegold und Ska Keller – nach Brüssel weitergeleitet - hier ein Blick in das Europaparlament während einer Plenarsitzung. Foto: dpa/Laurent Dubrule

Erkrath (hup) Im Rahmen des Europawahlkampfs haben Erkraths Grüne die Bürger nach Wünschen und Anregungen für das Europaparlament befragt. Die Erkrather hätten sich dabei unter anderem für besseren Klimaschutz, etwa durch die Besteuerung von Flugbenzin, für eine Stärkung der regionalen und ökologischen Landwirtschaft, für das Eindämmen von Plastikverpackungen und den Schutz der Meere ausgesprochen, informiert die Partei.

Auch neue Vorschläge wie die Einrichtung einer Kommission gegen Korruption wurden gemacht. Zur Stärkung des EU-Parlaments wünschen sich die Teilnehmer zum Beispiel praktikablere Abstimmungen (Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips). Die konkreten Anregungen der Erkrather wurden nun an die Europaabgeordneten von Bündnis 90/Die Grünen – Sven Giegold und Ska Keller – nach Brüssel weitergeleitet mit der Bitte, diese bei der zukünftigen Arbeit im Parlament zu berücksichtigen. Die unmittelbare Beteiligung der Bürger an den inhaltlichen Schwerpunkten hat sich aus Sicht der Grünen bewährt, unterstreicht Vorstandsmitglied Sabine Börner: „Der Wunsch, sich einzubringen, inhaltlich Einfluss zu nehmen und besser über das Wahl- und Entscheidungsverfahren informiert zu werden, ist in vielen Gesprächen deutlich geworden.“