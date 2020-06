Erkrath : Grüne küren Stadtrat-Kandidaten

„Hände weg von Erkraths Grüngürtel“ steht auf dem Plakat der Grünen-Kandidaten für die Kommunalwahl im September. Foto: Grüne

Gewählt wurden sie in Erkrath bereits Anfang März, also noch vor Ausbruch der Corona-Pandemie – ein Mix aus alten Hasen und neuen Gesichtern. Das Programm wird bei einer öffentlichen Mitgliederversammlung am 16. Juni im großen Sitzungssaal des Erkrather Rathauses diskutiert.

(hup) Ihr Programm für die Gestaltung der Stadtpolitik in den nächsten fünf Jahren wollen Erkraths Grüne bei einer öffentlichen Mitgliederversammlung am 16. Juni im großen Sitzungssaal des Erkrather Rathauses, Bahnstraße 12, diskutieren und verabschieden. Schwerpunkte sind der Schutz des Grüngürtels, die Vereinbarkeit von Wirtschaft und Umwelt, die Bewältigung der Folgen der Pandemie, die Förderung von Bildung, Kultur, Kindern und Jugendlichen sowie soziale Themen, heißt es in einer Mitteilung.

Die Köpfe, die all das voranbringen wollen, sprich die Kandidaten für die Stadtratswahl am 13. September, haben Bündnis 90/Die Grünen bereits beim Wahlleiter im Rathaus gemeldet. Gewählt wurden sie bereits vor Beginn der Corona-Krise Anfang März, wobei, wie sie betonen, in den Wahlkreisen und auf den aussichtsreichen Listenplätzen Frauen und Männer traditionell paritätisch vertreten sind.

Neben erfahrenen Ratsmitgliedern gebe es viele neue Gesichter. So kandidiere in Alt-Erkrath neben Sandra Ernst, Marc Göckeritz, Susanne Reichel-Schlüter, Peter Martin, Annerose Rohde und Uli Tente erstmals die 18-jährige Abiturientin Rahel Bott, eine der Sprecherinnen von Fridays for Future, für die Grünen. In Unterfeldhaus treten Barbara Geiss-Kuchenbecker, Andreas Kuchenbecker, und als neuer Kandidat Alexander Schulze im Wahlkreis 90 (Unterfeldhaus-Ost und Hochdahl-Kempen) an. In Hochdahl haben die Grünen für die Wahlkreise ihren Bürgermeisterkandidaten Peter Knitsch sowie Sabine Börner, Peer Weber, Andrea Stracke-Knitsch, Schabestan Gafori, Monika Neumetzler, Reinhard Knitsch und die erstmals für den Stadtrat kandidierenden Sabine Georg, Hendrik Flashar und Lars Heilemann nominiert. Komplettiert wird die Liste von Jan Kubisch, Guido Sachs, Hyacinta Hovestadt, Peter Kemper, Thomas Schwarz, Alexander Gojny und Stefan Dantinger.