Begrüung und Klimaschutz : Erkraths Fassaden sollen dank Förderung grüner werden

Erkrath Seit Juli kann nun auch online über das Serviceportal der Stadt ein Förderantrag gestellt werden. Die Vorteile einer Fassadenbegrünung sind vielfältig.

Es kann immer noch grüner werden: Die Stadt Erkrath fördert seit Mai 2021 die Dach- und Fassadenbegrünung von privaten und gewerblichen Immobilien mit bis zu 50 Prozent der Kosten. Seit Juli 2022 kann nun auch online über das Serviceportal der Stadt ein Förderantrag gestellt werden. Bürger finden die wichtigsten Informationen, die Förderrichtlinie sowie den Förderantrag auf der Internetseite der Stadt unter www.erkrath.de/dachbegruenung. Ansprechpartnerin bei Fragen zum Förderprogramm ist Klimaschutzmanagerin Lena Brümmer unter Telefon 0211-24076114 oder per E-Mail an lena.bruemmer@erkrath.de.

Die Verbraucherzentrale NRW bietet an jeden ersten Mittwoch im Monat ein kostenloses Online-Seminar zu Begrünungsmaßnahmen an. Das Projekt „Mehr Grün am Haus“ informiert zur Dach- und Fassadenbegrünung, der Entsiegelung von Vorgärten oder wie man Regenwasser rund ums Haus gezielt steuert und nutzt. Gleichzeitig sollen die Vorträge zur Umsetzung motivieren und Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer befähigen, in Zeiten von stark ausgelasteten Fachbetrieben selbst tätig zu werden. Informationen zu den jeweiligen Themen und die Anmeldung finden Interessierten unter www.mehrgruenamhaus.de/veranstaltungen.