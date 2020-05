Neanderbad-Parkplatz : Erkraths Autokino ist der Renner

Luca Swieter aus Köln, NDR-Comedy-Contest-Teilnehmerin, war beim gut besuchten Poetry Slam in Erkraths Autokino auf der Bühne. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

ERKRATH lm Schein des Abend- oder auch Morgenrots hat es auf dem Neanderbad-Parkplatz bereits Filme, Gottesdienste und Poesie gegeben. Am 30. Mai ist aber Schluss, denn am 1. Juni ist das Neanderbad wieder am Start. Die CDU macht sich für eine Fortsetzung des Autokinos an einem anderen Standort stark.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lars Mader

Innerhalb eines Monats hat sich das Autokino am Neanderbad zum kulturellen Mittelpunkt der Stadt entwickelt. Es ist zudem eines der schönsten seiner Art dank eines Sonnenuntergangblicks sondergleichen.

lm Schein des Abend- oder auch Morgenrots hat es dort bereits Filme, Gottesdienste und Poesie gegeben. In diesen Tage steht ein Konzert auf dem Plan und nun feierte die Comedy ihre Premiere auf der noch recht neu installierten Kleinstbühne vor der Lichtspielleinwand. Die ulkigen Comedians genannten Wortkünstler variieren Wörter und varietieren mit Worten. Doch auch sie können nicht daran drehen, dass Autokino das Wort des Jahres werden wird. Denn das Konzept passt perfekt in die Zeit.

Info CDU für Fortführung des Autokinos Am 30. Mai wollen die Stadtwerke das Neanderbad wieder öffnen. Dies bedeutet aber auch ein Ende des beliebten Autokinos auf dem Parkplatz des Schwimmbades. Die CDU-Fraktion hat die Stadtverwaltung daher gebeten, einen neuen Standort zu suchen. „Das Autokino ist ein Renner und in Zeiten von Corona eine der wenigen Möglichkeiten, Kultur in Erkrath live zu erleben, ob Film, Comedy oder Konzerte. Daher fordern wir die Verwaltung auf, nach einem neuen Standort Ausschau zu halten und mit dem Kinobetreiber zu verhandeln, schreibt Marc Hildebrand, kulturpolitischer Sprecher der CDU Erkrath, in einer Mitteilung. Das Gelände eines ehemaligen Möbelhauses in Unterfeldhaus könnte aus CDU-Sicht ein möglicher Standort sein. Dort wäre ein großer Parkplatz vorhanden.

Deshalb staunte Autokinochef Thomas Rüttgers ein wenig, dass dieses Mal bloß zwanzig Autos gekommen waren und seine Eventfläche damit nur knapp zur Hälfte gefüllt war. Beim Poetry Slam am Samstag zuvor war das Haus unterm offenen Himmel noch voll gewesen. Es war eben unter der Woche und zudem eisheiligkühl.

Die drei lustigen Protagonisten des Abends gehören einem eingespieltes Team an, das schon die sieben Weltmeere mit Shows auf Kreuzfahrtsschiffen (-sie sollten sich schämen) unsicher gemacht hat. Anheizer Don Clarke war für den eigentlich angekündigten Olaf Bossi eingesprungen. Clarke ist Engländer aus Hamburg, also praktisch der fünfte Beatle. Seine Themen sind starker Tobak wie Gewichtsprobleme und das Älterwerden.

Gegen all dies Lebensleid weiß er Weisheiten wie „Nachtisch geht immer, weil es flutscht.“ Conférencier war der Mainzer Michael Eller. Er erläuterte Wirrungen aus dem Berufsalltag der Komiker. Den Zuschauern – den Nummernschildern nach von Neuss bis von Münster angereist -–gefallen die absurden Geständnisse. Sie spenden reichlich Blinkapplaus per Warnanlage. So viel, dass man sich um die Autobatterien Sorgen machen kann.

Eller hat einen lebensnahen Ratschlag parat: „Ihr könnt das Starterkabel schon mal vorwärmen.“ Kulturantreiber Rüttgers kam beruhigen. Bislang blieb von 700 Wagen nur einer über Nacht auf dem Parkplatz saftlos liegen. Für Jens Heinrich Claassen ist es der erste Auftritt seit acht Wochen und sechs Tagen. Sein letzter Auftritt war am 13. März in Meerbusch. Ihm wie seinen Kollegen ist die frische Spielfreude, die durch die Zwangspause befeuert wurde, deutlich anzumerken.

Er verpackt seine Gaggeschenke in süsskramigen Liedern und trägt sie am Klavier vor. In einem Refrain forderte auch er die Lichthupe, diesmal aber im Walzertakt und das Blinkerballett klappt tatsächlich. Im Publikum hatte Comedyfan Andrea an diesem Abend Geburtstag und bekam ein Ständchen per Piano von Claassen, ein a-cappellanes von Clarke, jeweils untermalt von Hupkonzerten des Autoschwarms.

So wurde es kein heroischer Abend der Superlative, sondern ein entspannter Schmunzelritt in den Sonnenuntergang. Und zum Lernen fürs Leben war auch das dabei: je kleiner die Runde, desto exklusiver. Das erste Konzert im Erkrather Autokino an der Hochdahler Straße 145 wird es am Mittwoch, 20. Mai, um 21 Uhr von der Band Tonkomplex geben.