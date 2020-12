Parteikarriere : Erkratherin engagiert sich bei CDU-Nachwuchs

Im Erkrather Stadtrat gehörte Sarah Harden eher zu den stilleren Mitgliedern. Als Leiterin der städtischen Wirtschaftsförderung ist sie in Pandemie-Zeiten besonders gefordert. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Sarah Harden hat es auf Anhieb geschafft, nach 2018 zum zweiten Mal im Bundesvorstand der Jungen Union wiedergewählt zu werden. Die 26-Jährige ist Beisitzerin und assistiert dem JU-Chef.

Jung, weiblich, digital, das sind keine Karriere-Voraussetzungen, aber dem Trend der Jungen Union (JU) Deutschlands zufolge kein Hinderungsgrund, um sich auf Bundesebene zu profilieren. Die Erkratherin Sarah Harden hat es auf Anhieb geschafft, nach 2018 zum zweiten Mal im Bundesvorstand wiedergewählt zu werden.

Der sogenannte Deutschlandtag 2020 hatte wegen der Pandemie-Beschränkungen digital stattgefunden. Die 26-jährige Harden ist Beisitzerin und assistiert dem JU-Chef Tilmann Kuban. Tatsächlich hatte der NRW-Landesverband noch zwei weitere Bewerberinnen und einen Bewerber ins Rennen geschickt. Alle wurden gewählt.

Info Wirtschaftsförderung ist in Erkrath Frauensache Das Erkrather Amt für Wirtschaftsförderung ist weiblich. Drei Frauen – Sarah Harden, Susanne Knoblich und Dorothea Mittemeyer – haben ein offenes Ohr für Unternehmer, Handwerker und Einzelhändler. Quereinsteigerin Susanne Knoblich hat Fremdsprachen studiert und in zwei internationalen Finanzinstituten und bei der Uno gearbeitet. Verwaltungsfachangestellte Dorothea Mittemeyer hat zuvor im Bauhof, bei der Friedhofsverwaltung und im Kulturamt gearbeitet.

Ehrgeizig, zielstrebig und politikbegeistert ist die Erkratherin. Als 17-Jährige hat die Schülerin des Düsseldorfer Görres-Gymnasiums ein Praktikum beim Landtagsabgeordneten Wilhelm Droste gemacht. „Er hat mir Politik erklärt“, sagt sie schlicht. Dort habe sie zum ersten Mal verstanden, welche Macht und Verantwortung vom Land ausgeht.

Diese kurze, aber intensive Zeit sieht Sarah Harden als den Beginn ihrer politischen Begeisterung an. Erkrather JU-Mitglied wurde sie mit 17 Jahren im Jahr 2011. Das sei damals die einzige politische Jugendvereinigung in Erkrath gewesen. In der Postwirtschaft in Alt-Erkrath oder im Hochdahler Jägerhaus habe man sich getroffen.Thema damals: Vorbereitung der Kommunalwahl.

Schon im Februar 2014 wurde die damals 20-Jährige in den Stadtrat gewählt, als Direktmandat. Sechs Jahre lang war sie Stadträtin. In diesem Jahr musste Harden ihr Mandat niederlegen, weil sie inzwischen Leiterin der städtischen Wirtschaftsförderung ist.

Sie sei von zwölf Bewerbern für die Position in die Runde der letzten drei gekommen und habe sich schließlich als Qualifizierteste durchgesetzt, hatte Stadtkämmerer Torsten Schmitz zu Beginn des Jahres bei der Bekanntgabe der Personalie betont. Zuvor hatten die Grünen wegen der Nähe der CDU-Frau Harden zum CDU-Bürgermeister Schultz nachgehakt, ob die Stelle öffentlich ausgeschrieben worden sei und warum man sich für Harden entschieden habe.

In Bonn hat Sarah Harden Geografie studiert und nach dem Studium ein Jahr lang in Köln an einem Forschungsprojekt zum Thema Klima-Anpassung mitgearbeitet. Die Arbeit bei der Stadt Erkrath sei ein „kompletter Themenwechsel“. Denn das Thema Umweltverantwortung aus der Sicht der Wirtschaft bringe jetzt zusätzliche Erfahrung, Sichtweisen und Erkenntnisse.

In der politischen Hierarchie ging der Weg vom Ortsverband über den Kreis, den Bezirk zum Bund und jetzt dort in die Führungsposition. Tatsächlich sei sie die erste Geografin beim Bundesvorstand. Ihre Brennpunkt-Themen dort heißen Klima, Umwelt, Energie, Nachhaltigkeit, Verkehr und Verbraucherschutz. Diese Themen seine nicht nur „hip“, sondern trotz der gegenwärtigen Corona-Probleme im Zentrum aller politischen Überlegungen und Ziele.Und das natürlich global, nicht nur in Deutschland oder Europa. Das Erreichen der Klimaziele sei auch aus Sicht des Geografen eine große Herausforderung, sagt Sarah Harden.