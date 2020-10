Taschenbuch mit Tipps : Erkratherin hilft bei der Jobsuche

In ihrem neuen Ratgeber zeigt Cornelia Riechers, wie man als Arbeitnehmer selbst einen professionellen Zeugnisentwurf schreibt. Foto: Nicole Marschall

Erkrath Eine Vielzahl an Zeugnissen können für Bewerbungen relevant sein, doch nicht immer wird jedes Zeugnis für eine Bewerbung gebrauchtKarriereberaterin Cornelia Riechers zeigt in ihrem neuen Bewerbungsratgeber, wie ein Zeugnisentwurf entsteht.

Einen Comic-Neanderthaler hat Cornelia Riechers für das Cover ihres neuesten Karriereratgebers ausgewählt. Mühsam, mit heraushängender Zunge, meißelt das Comic-Männchen Worte wie „stets bemüht“, „kontaktfreudig und gesellig“ oder „insgesamt zu unserer Zufriedenheit“ in ein Steintafel-Zeugnis.

Denn schon in „Vor-Corona-Zeiten“ besuchten zahlreiche Bürger die Lesung der Autorin im Kurhaus an der Bahnstraße, um von Insider-Tipps aus dem Personalwesen zu profitieren und Antworten auf Bewerbungs- und Karrierefragen zu erhalten. Bereits seit 1987 ist Riechers im Personalwesen tätig. 1993 gründete sie ihr eigenes Unternehmen für Karriereberatung, das sie bis Anfang 2019 leitete.

Neben Privatpersonen berät Riechers auch Unternehmen in Erkrath und Umgebung zu Personalthemen. So zum Beispiel die Firma Thiel & Hoche in Unterfeldhaus. „Der externe Blickwinkel ist manchmal eine gute Ergänzung zum eigenen Know-how im Personalmanagement. Und wir sind froh über den kurzen Weg zu einer ortsansässigen Expertin”, sagt Andreas Buchloh, Geschäftsführer von Thiel & Hoche.