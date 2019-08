Erkrath : Sie trainiert Menschen mit Demenz

Erkrath Montags und donnerstags geht es sportlich zu in der Begegnungsstätte Gerberstraße. Dann treffen sich Menschen mit und ohne Demenz zum gemeinsamen Training.

Dahinter steckt „Nadia“, ein von der Sporthochschule Köln entwickeltes Programm, das vor rund fünf Jahren in der Begegnungsstätte als einer der ersten Träger in NRW eingeführt wurde. „Damals haben Gabriele Wolpertz, die heute das Caritas-Netzwerk Demenz leitet, Inge Oertel, die donnerstags die Gruppe leitet, und ich die Ausbildung in Köln gemacht. Alle zwei Jahre besuchen wir auch eine Nachschulung“, erzählt Fee Gerads, die montags von 11 bis 12 Uhr das Bewegungsangebot für Menschen mit demenzieller Veränderung und ihre Begleiter anleitet.