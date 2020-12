Soziales Engagement in Erkrath : Erkrather zeigen Herz für Bedürftige

ERKRATH Die einen sammeln Wolle und spenden selbst Wolle und stricken daraus Wärmendes, die anderen schnüren Päckchen für die vielen Besucher der Erkrather Tafel.

Der Tafel-Verein wird in naher Zukunft in das für ihn ungleich günstigere Forum Sandheide umziehen, das derzeit noch im Umbau ist. Bis dahin würde er sich über Spenden für die Mietkosten freuen: Kreissparkasse Düsseldorf, IBAN DE89 3015 0200 0003 4050 65.

Da alle Beteiligten die benötigte Wolle selbst finanzieren, würde sich Margret Botta freuen, wenn Reste von Sockenwolle oder solche, aus denen sich noch eine Mütze stricken lässt, bei ihr im Laden abgegeben werden. Sie reicht sie dann an die Strickerinnen weiter. Vergangenen Woche wurden die farbenfrohen warmen Stricksachen bei einer Sonderausgabe an die Tafelkunden ausgegeben. „Schon eine Stunde vor Beginn der Ausgabe waren die ersten da“, erzählt Beate Wirth. „Die schönen selbstgemachten Sachen sind in jedem Jahr der Renner“, sagt die Vize-Vorsitzende des Tafelvereins, die den fleißigen Strickerinnen sehr dankbar für ihr Engagement ist. „Es macht richtig Spaß, die bunten Socken auf der Wäscheleine aufzuhängen, damit sie schön präsentiert sind,“ ergänzt Angela Vogelsang, eine der ehrenamtlichen Helferinnen. Seitdem die Kita-Leiterin im Ruhestand ist, hilft sie bei der Lebensmittelausgabe. „Ich wollte immer schon ehrenamtlich tätig sein und nun habe ich Zeit dazu“, sagt sie und wendet sich einer Kundin zu, die Socken und Mützen für ihre Kinder aussucht. „Diese Sonderausgabe war die letzte vor Weihnachten. Es konnten gespendete Kleidung, Geschirr oder technische Geräte ausgesucht werden“, so Beate Wirth, die trotz oder gerade wegen der Pandemie eine erhöhte Spendenbereitschaft bei den Erkrathern feststellt.