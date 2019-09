Erkrath : Wirtschaftskreis spendet für Schule

Wido Weyer (links) und Wolfgang Soldin vom Wirtschaftskreis überreichen Schulleiterin Susanne Adomeit einen symbolischen Scheck. Das Spendengeld (3400 Euro) wurde in Material wie beispielsweise CD-Player investiert. Foto: Carsten Pfarr

Zum Einrichten der neuen Klassenräume der GGS Sandheide hat der Erkrather Wirtschaftskreis Spenden im Wert von 3400 Euro an Schulleiterin Susanne Adomeit überreicht. Nach dem Großbrand in der Grundschule wurde die ehemalige Realschule an der Schmiedestraße saniert, so dass dort mit Schuljahresbeginn der Unterricht wie gewohnt aufgenommen werden konnte.

Der Scheck, den Wolfgang Soldin an der Schulleiterin übergab, war rein symbolisch. „Es war uns wichtig, keinen Geldwert, sondern etwas Fassbares zu spenden“, erklärt Soldin. Die Geldsumme habe sich durch die ausgewählten Materialien ergeben, die der Kreis nach Rücksprache mit den Lehrkräften auswählte: Zehn CD-Player mit USB und Bluetooth, zehn Globen und zehn Montessori-Holzperlen-Kisten wurden für neun Klassenräume und einen Förderraum erworben. Zusätzlich wird eine Spülmaschine und Fachliteratur für das Lehrerzimmer angeschafft.

Dafür bedankte sich Schulleiterin Susanne Adomeit herzlich und befand: „Wir haben es sehr schön hier.“ Das neu bezogene Gebäude sei „viel mehr als nur eine Übergangslösung“ und daher eine große Bereicherung für die Schüler und Lehrkräfte. Aktuell sei die Grundausstattung gegeben – über die Zeit stelle sich dann heraus, was nachträglich noch an Material benötigt werde.