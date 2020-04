Erkrath : Verein sucht Näher für Masken-Fertigung

Ein Mundschutz ist auf der Maschine schnell genäht. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Erkrath (hup) Der Verein „Die Werkstatt Erkrath“ will mit Hilfe von Bürgern eine Nähwerkstatt einrichten, um einfache Gesichtsmasken aus Baumwolle anzufertigen. Die Stadtverwaltung unterstützt diese Aktion und stellt dafür in der Albert-Schweitzer-Schule in Alt-Erkrath einen großen, hellen Klassenraum für sechs bis acht Personen (individueller Bereich von zehn Quadtratmetern pro Person garantiert) zur Verfügung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken