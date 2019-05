11. Mai : Weltladen macht mit beim Aktionstag

Erkrath (RP) Der Weltladentag am 11. Mai dient dem Zweck, auf den fairen Handel und die Notwendigkeit für gerechtere Handelsbeziehungen aufmerksam zu machen. Der Aktionstag findet jedes Jahr am zweiten Samstag im Mai statt, zeitgleich mit dem World Fair Trade Day (internationaler Tag des fairen Handels).

Als Fachgeschäfte für fairen Handel wollen Weltläden zu mehr Gerechtigkeit im Handel mit den Ländern des Südens beitragen und setzen sich für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen von Kleinbauern und Kleinproduzenten ein. Ingrid Fehrenbacher vom Laden für Haiti an der Kreuzstraße unterstreicht: „Wir alle entscheiden täglich bei unseren Einkäufen, welche Produktionsstrukturen wir unterstützen. In unserem Laden bieten wir zum Beispiel Kaffee, Tee, Schokolade, Honig und viele zertifizierte Bio- und Fair-Produkte sowie Geschenkartikel an. Wir arbeiten ehrenamtlich und die Gewinne aus der Verkaufstätigkeit sind für Projekte auf Haiti bestimmt. Der Laden für Haiti in Erkrath an der Kreuzstraße 32 ist am kommenden Samstag, 11. Mai, von 10 bis 13 Uhr geöffnet und lädt zum Probieren ein. Ingrid Fehrenbacher: „Kommen Sie vorbei und informieren Sie sich oder nutzen sie die Gelegenheit für den Einkauf eines Geschenks, denn am 12. Mai ist Muttertag“. Kontakt: Telefon 0211 42399947, Mail info@erkrath-haiti.de, www.erkrath-haiti.de.