Zweiter Prozesstag : Erkrather weist Spionage-Vorwurf für russischen Geheimdienst zurück

Düsseldorf Ein ehemaliger Bundeswehr-Reserveoffizier ist angeklagt, seit Jahren für den russischen Geheimdienst spioniert zu haben. Doch der weist jegliche Vorwürfe zurück. Er habe lediglich aus Sympathie für Russland gehandelt.

Der Angeklagte habe keinerlei Gegenleistung von russischer Seite erhalten, hatte Bundesanwalt Gerd Kaiser bereits am ersten Verhandlungstag mitgeteilt. Er habe offenbar aus Sympathie für Russland gehandelt. G., der in Cambridge und Bremen studiert hatte, schilderte am Donnerstag ausführlich seine jahrzehntelange berufliche Tätigkeit. Sie habe ihn, beginnend bei einer britischen Reederei in Hongkong, auch nach Saudi-Arabien und Israel geführt. Als Manager für das Erkrather Unternehmen, das Präzisionsanlagen zum Auftragen von Klebstoffen, Dichtstoffen und Beschichtungen herstellt und vertreibt, sei er für Russland, die Ukraine und das Baltikum zuständig gewesen. So habe er häufig in diese Regionen reisen müssen. Als stellvertretender Vorsitzender der Reservistenkameradschaft Ratingen und Beauftragter für Sicherheitspolitik des Reservistenverbandes habe er diese Erfahrungen gern in Vorträgen geteilt und seine Erkenntnisse auch bei der Industrie- und Handelskammer Düsseldorf im Außenwirtschaftsausschuss eingebracht.