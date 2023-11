Gerichtsverhandlung läuft weiter Erkrather nach Drogenrazzia vor Gericht

Der Einsatz hatte in den frühen Morgenstunden begonnen, ein Sondereinsatzkommando hatte sich Zugang zu den Wohnungen der Angeklagten verschafft. Auch deren Frauen und Kinder wurden von der Razzia überrascht, sie wurden von Einsatzkräften in separaten Räumen beruhigt. Einer der Männer klagte über Kreislaufprobleme, zwischenzeitlich wurde überlegt, den Notarzt zu rufen. „Wir haben so etwas öfters bei derartigen Einsätzen“, war dazu von einem Zeugen zu hören, der damals für das Zollfahndungsamt Essen vor Ort war. Derartige Razzien würden üblicherweise frühmorgens und unangemeldet erfolgen, damit man die mutmaßlichen Täter auch Zuhause antreffe.