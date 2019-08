Diverse Touren : Das Angebot für Wanderer im August

Durchs Neanderland (Etappe 5 des Neanderlandsteigs) geht es Mittwochfrüh, 14. August, mit dem TSV Hochdahl . Foto: RP/Kreis Mettmann

Erkrath Bei ihren abwechslungsreichen Touren durch die Region sind Gäste stets willkommen.

(RP) Keine Scheu davor, auch bei höheren Temperaturen unterwegs zu sein, haben die Wanderer des TSV Hochdahl. Für Donnerstag, 8. August, ist beschauliches Wandern vorgesehen: In Meerbusch-Büderich geht es dann über den Kreuzweg und den Siebenschmerzenweg, zirka zwölf Kilometer und rund vier Stunden Wanderzeit. Gäste sind wie bei allen Touren willkommen. Näheres zum Rundgang erläutert die Wanderführerin unter Telefon 0211 252614. Treffpunkt ist um 8 Uhr am Hochdahler Bahnhof.

Von Neuss am Rhein und an der Erft aufwärts bis Neuss-Selikum zum Kinderbauernhof wird am Montag, 12. August, spaziert, etwa acht Kilometer lang. Wie immer ist eine Schlusseinkehr vorgesehen. Los geht es um 9.05 Uhr ab Bahnhof Hochdahl. Weitere Auskunft: Telefon 02104 41049. Heimische Pfade werden am Mittwoch, 14. August, betreten, wenn es Etappe 5 des Neanderlandsteigs auf dem Programm steht. Es geht von Velbert-Nierenhof über Asbachtal und Hespertal nach Velbert-Mitte (16 Kilometer, fünf Stunden Wanderzeit). Der Wanderführer kann vorab unter Telefon 02104 47281 befragt werden. Treffpunkt: 7.45 Uhr am Bahnhof Hochdahl.

Auch die Kollegen der Erkrather-Haaner Abteilung des Sauerländischen Gebirgsvereins haben im August wieder einiges vor. Am Samstag unternehmen sie ab Haan Markt, 10.15 Uhr, eine Rundwanderung über zwölf Kilometer. Anmeldung: Telefon 02131 167885. Am Mittwoch, 7. August, 9.45 Uhr, geht es von Remscheid-Lennep über Bornefeld zurück nach Lennep über zirka 14 Kilometer. Anmeldung: Telefon 02104 5085489. Die Forellenzucht in Ratingen wird am Samstag, 10. August, angesteuert, um 11.45 Uhr ab Dörpfeldstraße (Gerresheim) über zehn Kilometer. Anmeldung: Telefon 02104 33755.

Für Samstag, 17. August, 10.30 Uhr ab Bahnhof Nettersheim, ist eine Wanderung auf dem Eifelbahnsteig nach Blankenheim über 14 Kilometer vorgesehen. Anmeldung: Telefon 02131 167885. Am Donnerstag, 22. August, 7.30 Uhr, schließt sich eine Tour durch die Wahner Heide (mit Führung Burg/Museum Wissen) über zwölf Kilometer an. Treffpunkt ist der Parkplatz am Hochdahler TSV-Zentrum um 7.30 Uhr. Anmeldung: Telefon 02104 45261.