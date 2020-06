Erkrath : BmU meldet Bedenken gegen Baugruppen-Pläne an

Bernhard Osterwind ist Fraktionschef der Wählervereinigung BmU. Foto: DJ

Erkrath Überrascht zeigt sich die BmU-Fraktion von dem von der Stadt vorgelegten Grundsatzbeschluss für das Bürger-Bauprojekt an der Schmiedestraße (RP berichtete), über den die Politik am heutigen Dienstag im Planungsausschuss (ab 17 in der Stadthalle) entscheiden soll.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(hup) Demnach soll der Bürger-Baugruppe Dependance Erkrath ein Grundstücke nahe der alten Realschule Schmiedestraße in Erbpacht zur Bebauung überlassen werden, weil die Gruppe ihre ursprünglichen Umbaupläne für die Realschule – derzeit und noch für mehrere Jahre Übergangsstandort der abgebrannten Grundschule Sandheide – nun nicht verwirklichen kann.

Die Vorlage entspreche nicht der bisherigen Linie der CDU, sagt Fraktionschef Bernhard Osterwind. „Wir hätten erwartet, dass vor einem richtungsgebenden Grundlagenbeschluss auch die bereits vorliegenden planerischen Erkenntnisse aus den Verfahren ab 2008 sowie die aktuelleren Erkenntnisse vorgelegt werden. Die Bürgerschaft wurde bereits damals an Workshops in einem qualifizierten Verfahren beteiligt mit dem Ergebnis, dass zumindest auf einen Teil der Bebauung der Hasenwiese verzichtet wird“, so Osterwind. Seine Fraktion habe sich mit der städtebaulichen Situation und der zukünftigen Entwicklung bei Gemeinbedarfsflächen beschäftigt. Der Städtbebau erfahre gerade den Paradigmenwechsel, Grünzonen in der Stadt als Element der Klimaanpassung zu stärken statt zu schwächen. Diese Debatte zeige, dass die beschlossene Evaluation des Stadtentwicklungskonzeptes überfällig sei.

„Wir sehen, dass die Region von der zweithöchsten thermischen Belastung als Wärmeinsel eingestuft ist. Die Grünstruktur durchbricht die Fläche. Eine zusätzliche Bebauung würde sie deutlich schwächen. Wenn überhaupt, dann wäre ein abwägendes Bebauungsplanverfahren angezeigt und nicht ein beschleunigtes Verfahren“, erklärt Osterwind.

Bereits jetzt hätten sich kritische Stimmen aus der Bürgerschaft gemeldet, so dass auch bei der Datenerhebung und der Bürgerbeteiligung nicht gespart werden solle. „Dass keine Verwaltungskapazitäten vorlagen, über ein Jahr lang, den Ratsbeschluss umzusetzen, der Baugruppe die (aus damaliger Sicht der Verwaltung als Abrissobjekt bezeichnete) Schule vertraglich zu übertragen, nun aber trotz der Maßnahmen Wimmersberg und Erkrath-Nord Verwaltungskapazitäten bei Neuversiegelungen sofort bereitstehen, zeigt eine so von uns nicht geteilte politische Ausrichtung der Verwaltung“, sagt Osterwind.