Neues Angebot der Stadtbücherei Vorleser machen jetzt Hausbesuche

Beide sind ehrenamtliche Lesepaten und lesen nicht nur anderen, sondern regelmäßig auch einander vor, wenn ein Buch sie besonders packt. „Das ist gemütlich und schafft eine schöne Gemeinsamkeit“, sagt Thomas Spiritus. Der Jurist musste schon von Berufs wegen immer viel lesen, was ihm aber nicht schwerfiel, da er schon von Kindesbeinen an ein Vielleser war. Heute liebt er es, sich als Vorleser in Rollen hineinzufinden, einen Text zum Leben zu erwecken und anderen damit eine Freude zu machen. Er selbst erfreut sich gerade an einem Buch über den Maler Caspar David Friedrich („Zauber der Stille“) und an einem Schatz („Mit dem Fahrstuhl in die Römerzeit“), den seine Frau aus dem öffentlichen Bücherschrank im Baviercenter geborgen hat.