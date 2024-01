Bildung in Erkrath Bei der VHS etwas für den Alltag lernen

Info

Auftakt Das Frühjahrssemester 2024 der Volkshochschule startet am 14. Februar und endet mit der dritten Juli-Woche. Neben zahlreichen Kursen in Präsenz sind auch Online-Veranstaltungen im Angebot. Vom 14. bis 20. Februar ist kostenlose Schnupperwoche. Erkrather können bei vielen Kursen mitmachen und die Kursleitungen kennenlernen. Terminabstimmungen für Schnupperstunden unter der Telefonnummer 0211 2407-4303 oder per E-Mail an claudia.beckmann@erkrath.de.

Kontakt Die Anmeldung für alle anderen Programmpunkte ist online, per E-Mail an vhs@erkrath.de oder während der regulären Öffnungszeiten der VHS-Geschäftsstelle am Bürgerhaus Hochdahl, Sedentaler Straße, möglich.