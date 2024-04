Zurück zu den Wurzeln Seifen sieden und Cremes anrühren

Wer selbst etwas herstellen kann, weiß am Ende was drinsteckt und kann Schadstoffe oder zweifelhafte Zutaten vermeiden. Was fürs Essen gilt, gilt auch für Pflegeprodukte. Im April bietet die Volkshochschule Erkrath gleich mehrere Selbstmach-Workshops an, bei denen Kenntnisse für ein umweltfreundlicheres Leben vermittelt werden, die auch beim Geldsparen helfen können.